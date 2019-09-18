ونقلت صحيفة “آس” الإسبانية عن سيميوني قوله “من الصعب تحضير أو تجهيز أمر ما ضد لاعب مثل رونالدو، لأنه يمتلك شراهة لإحراز الأهداف ولديه سجلات هائلة في هذا الأمر”.

وأضاف “رونالدو يتميز باللعب الهوائي والتسديد من على بُعد، كل ما يمكن أن يحدثه في مربع العلميات يشكل خطرا بالنسبة لنا.. وفزنا عليه وخسرنا أمامه من قبل”.

وعن المواجهة أمام “السيدة العجوز”، أوضح المدرب الأرجنتيني “شاهدت جميع المباريات التي لعبناها ضد يوفنتوس، ويمكن أن نستفيد من بعض الأمور”.

وتابع: “يوفنتوس دائما منافس قوي بغض النظر عن مدربهم، وهو فريق قوي للغاية مع لاعبين أقوياء”.

وأردف قائلا “علينا فقط النظر إلى رؤية الجماهير عندما تخرج من تشامبيونزليغ، وهذا يتحدث عن مستوى الفريق وقوة القائمة”.