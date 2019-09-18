إسبانيا – أكد تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، أن أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، وجه رسالة محرجة إلى كل من يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، ومانويل نوير زميله في حماية عرين الماكينات.

وعبر شتيجن مؤخرًا عن امتعاضه من جلوسه بديلًا لمانويل نوير طوال الوقت، خاصة في ظل تألقه مع الفريق الكتالوني، قبل أن يظهر حارس بايرن ميونخ اعتراضه على تصريحات نجم برشلونة، إذ طالبه بالتفكير في وحدة المنتخب.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن أداء شتيجن الرائع خلال مباراة بوروسيا دورتموند، أمس الثلاثاء، بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أحرج لوف ونوير.

وكان لوف قد أكد أنه لن يغير تفكيره في اختياراته لحراسة مرمى الماكينات، لاسيما بعد ظهور خلافات بين نوير وشتيجن.

ولعب شتيجن دور البطولة في خروج فريقه دون تلقي أهداف على ملعب “سيجنال إيدونا بارك”، إثر تصديه لركلة جزاء سددها ماركو رويس، بالإضافة إلى حماية مرماه من أكثر من كرة خطيرة طوال اللقاء.

وأوضحت الصحيفة أن شتيجن تعامل مع الكرة الثانية عقب التصدي لركلة الجزاء بدم بارد، حيث تمكن بهدوء من الوصول إلى الكرة قبل أن ينقض عليها رويس لوضعها في المرمى.

وساهم أداء شتيجن في محو آثار تاريخه السيئ أمام دورتموند، حيث سبق أن سقط بخمسة أهداف دون رد أمام الأسود عندما كان يلعب رفقة مونشنجلادبخ.

وأشارت “موندو ديبورتيفو” إلى أن دورتموند لديه جدار أصفر في “سيجنال إيدونا بارك” مكون من 25 ألف مشجع بالمدرج الجنوبي، ولكن جدار البارسا جعلهم يعيشون حالة من الصمت، بعد أن أوقف كل محاولات فريقهم للتقدم في المباراة.

المصدر: كووورة