الرياض – أعلنت شركات بتروكيماويات سعودية، الأربعاء، وجود تحسن في إمدادات اللقيم الخاص بعملياتها الإنتاجية، بعد تراجع مطلع الأسبوع الجاري، على خلفية هجمات تعرضت لها منشآت تتبع شركة “أرامكو” السعودية.

وقال وزير الطاقة السعودية عبد العزيز بن سلمان، مساء الثلاثاء، إن إمدادات الخام السعودية عادت لمستوياتها الطبيعية كما كانت عليه قبل هجمات السبت الماضي.

وقالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في إفصاح للبورصة السعودية، الأربعاء، إن تحسنا طرأ على الإمدادات من شركة “أرامكو”.

وذكرت أن نقص الإمدادات تراجع من 49 بالمئة إلى متوسط تقريبي 30 بالمئة، “ومن المتوقع وصولها إلى المستويات الطبيعية في نهاية الشهر الجاري”.

كما أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) للبورصة الأربعاء، أن تحسنا طرأ في امدادات اللقيم من شركة أرامكو، “حيث أن النقص في الإمدادات انخفض بمتوسط تقريبي من 30 بالمئة إلى 17 بالمئة”.

وذكرت شركة التصنيع الوطنية (تصنيع) الأربعاء، أن تحسنا في إمدادات اللقيم من شركة أرامكو، “حيث أن النقص في الإمدادات انخفض من 41 بالمئة، إلى متوسط تقريبي 25 بالمئة”.

بينما تحسنت إمدادات اللقيم لشركة كيان للبتروكيماويات (كيان السعودية)، من متوسط نقص بلغ 50 بالمئة إلى 37 بالمئة تقريبا.

يأتي ذلك، بعد 3 أيام من إعلان الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتي “بقيق” و”خريص” التابعتين لشركة “أرامكو” شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة “الحوثي” اليمنية.

الأناضول