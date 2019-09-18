ليبيا – أكد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي على أن إيطاليا كانت وستظل في طليعة العمل الدولي من أجل إحلال الصلح والاستقرار في ليبيا وذلك من أجل ليبيا موحدة وذات سيادة وديمقراطية.

كونتي قال وفقاً لوكالة “آكي” إنهم ملتزمون بنشاط وبقوة بدعم جهود الأمم المتحدة تحت قيادة ممثلها الخاص غسان سلامة الهادفة إلى تخفيف التوترات وتنفيذ هدنة إنسانية على غرار هدنة عيد الاضحى على الرغم من كونها كانت قصيرة وهشة بحسب قوله تمهيداً لوقف حقيقي لإطلاق النار واستئناف الحوار بين أطراف النزاع في ليبيا.

وجاء حديث رئيس الوزراء الايطالي في رسالة رداً على نداء لرئيس الاتحاد الوطني للجراحين وأطباء الأسنان في إيطاليا، طالب بحماية الطواقم الطبية العاملة في مناطق النزاعات المسلحة وذلك بعد زعمه بمقتل خمسة أطباء في قصف طال في نهاية يوليو الماضي مستشفى الزاوية الميداني جنوبي طرابلس.

كما حذر كونتي من أن الهجمات العشوائية في مناطق سكنية مكتظة بالسكان يمكن أن تشكل جرائم حرب، معتبراً أنه يتعين تقديم من ينتهكون القانون الإنساني الدولي إلى العدالة ومحاسبتهم حيث ستواصل ايطاليا المضي في هذا الخط بقناعة كبيرة.