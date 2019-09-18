النرويج – خطف النجم النرويجي الصاعد إرلينغ هالاند الأنظار في أولى جولات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بعد تألقه في مباراة فريقه ريد بول سالزبورغ أمام ضيفيه جينك البلجيكي أمس الثلاثاء.

وسجل هالاند، ثلاثة أهداف “هاتريك” في الشوط الأول، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة عريضة على جينك، قوامها ستة أهداف مقابل هدفين.

وأصبح المهاجم النرويجي، ثالث أصغر لاعب يحرز ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بدوري الأبطال، عن 19 عاما و58 يوما، خلف نجم ريال مدريد المعتزل، الإسباني راؤول غونزاليس (18 عاما و113 يوما)، ومهاجم مانشستر يونايتد السابق، الإنجليزي وين روني (18 عاما و340 يوما).

وبهذا الفوز، رفع ريد بول رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، متقدما بفارق الأهداف عن نابولي الوصيف، الذي تغلب أمس أيضا على ضيفه ليفربول بهدفين دون رد.

المصدر: “تويتر” + eurosport.ru