عقد صاحب الـ”25″ عامًا كان المفترض أنّ ينتهي مع الشياطين الحمُر، في صيف عام 2021؛ مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وأوضح النادي في بيانه، أنّ “لينديلوف وقع على عقدًا طويل الأمد، سيبقيه في النادي حتى 30 حزيران 2024، مع خيار التمديد لعام آخر”.

اللاعب السويدي كان انتقل إلى مسرح الأحلام “أولد ترافورد”، في صيف عام 2017، قادمًا من بنفيكا البرتغالي.

وأصبح لينديلوف جزءًا أساسيًا من الشياطين الحمر وشارك في 73 مباراة في مختلف المسابقات.

تقارير صحفية، ذكرت أنّ إدارة يونايتد، قامت بمضاعفة راتب لينديلوف والذي يحصل على 75 ألف جنيه إسترليني، ليكون راتبه 150 ألف باوند أسبوعيًا.