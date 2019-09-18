بلغاريا – أعلن رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، أن بلاده ستبدأ مد أنبوب الغاز “سيل البلقان” بمشاركة روسيا.

ويستهدف أنبوب الغاز هذا بشكل رئيس نقل الغاز الروسي القادم عبر تركيا إلى أوروبا، وستقوم ببناء الأنبوب مجموعة “أركاد”، التي تقودها السعودية.

وتبلغ قيمة العقد 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار)، وأبرم بين شركة الغاز البلغارية التابعة للحكومة “بلغارترانسغاس” ومجموعة “أركاد”، وتم توقيعه بعدما أزالت محكمة بلغارية عقبات قانونية كانت تواجهه.

وتعمل بلغاريا على بناء خط أنابيب بطول 474 كيلومترا وسيمتد من الحدود الجنوبية مع تركيا إلى حدود بلغاريا الغربية مع صربيا، وسيربط هذا المقطع مع أنبوب “السيل التركي”.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، عن أمله في اكتمال مد أنبوب الغاز في بلغاريا مطلع عام 2020.

و”السيل التركي” عبارة عن مشروع لمد أنبوبين لضخ الغاز من روسيا إلى تركيا عبر قاع البحر الأسود بقدرة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، بحيث سيغذي الأنبوب الأول تركيا أما الثاني فهو مخصص لدول شرق وجنوب أوروبا.

ويتوقع أن يبدأ ضخ الغاز في الأنبوب الأول، المخصص لتركيا، في مطلع العام القادم .

المصدر: وكالات