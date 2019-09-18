مصر – أكد وزير البترول في مصر، طارق الملا، أهمية الدور الذي تلعبه مشروعات البتروكيميائيات في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف قطاع البترول في تعظيم القيمة المضافة من الثروات البترولية.

وقال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيمائيات “إيكم”، سعد هلال، إن الشركة منذ إنشائها عام 2002 وحتى العام المالي المنتهي، ساهمت في النهوض بصناعة البتروكيميائيات وزيادة إنتاج موادها من 600 طن سنويا إلى أكثر من 4 ملايين طن سنويا حاليا.

وأشار إلى دخول عدد من مشروعات البتروكيميائيات حيز التنفيذ باستثمارات تقدر بأكثر من ملياري دولار، من أهمها مشروع شركة السويس لإنتاج مشتقات الميثانول، ومشروع شركة سيدبك لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين، بالإضافة إلى مشروع شركة إيثيدكو لإنتاج البيوتادايين، ومشروع تداول وتخزين غاز الإيثان، بالإضافة إلى تأسيس شركة تكنولوجيا الأخشاب لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) لأول مرة بمصر باستثمارات تقدر بـ 210 ملايين يورو.

المصدر: RT