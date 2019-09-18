اليابان – هبط المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء بعد موجة صعود استمرت عشرة أيام قبل اجتماعين مهمين للبنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان، ولكنه ظل يحوم حول أعلى مستوى في أربعة أشهر الذي لامسه في اليوم السابق.

وهبط المؤشر نيكي 0.2 في المئة ليغلق عند 21960.71 نقطة، ليظل قريبا من ذروة أربعة أشهر التي بلغها يوم الثلاثاء عند 22041.08 نقطة في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المئة ليصل إلى 1606.62 نقطة.

وأحجم المستثمرون عن اتخاذ مراكز في السوق إلى حد كبير قبل قرارات مهمة من المقرر أن تصدر من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء وبنك اليابان المركزي يوم الخميس. وقال محللون إن البعض قلص مراكزه قبل اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالنفط والغاز، والتي قادت المكاسب في اليوم السابق، فيما هدأت أسعار النفط يوم الأربعاء عقب إعلان السعودية أنها ستستأنف إمداداتها من النفط بالكامل بحلول نهاية الشهر.

وفقد سهم إنبكس، أكبر شركة منتجة للنفط والغاز في اليابان، 4.2 بالمئة وتراجع سهم شركة الهندسة العالمية جيه.جي.سي 2.3 بالمئة بينما نزل مؤشر قطاع منتجات النفط والفحم 3.6 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر، سجل قطاع شركات الغاز والكهرباء وقطاع الشحن البحري، وهما مستفيدان رئيسيان من انخفاض أسعار النفط، أفضل أداء على مستوى المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33. وزاد قطاع شركات الغاز والكهرباء 0.8 بالمئة وارتفع قطاع النقل البحري 0.7 بالمئة.

رويترز