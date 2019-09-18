وشهد التشكيل الأساسي للملكي عن تواجد كلاً من خاميس رودريجيز، بالإضافة للثنائي الجديد إيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي القادمين من بورتو وأولمبيك ليون.

وتقام مباراة اليوم على ملعب “حديقة الأمراء” في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.

ليضم كلاً من:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ميندي، فاران، ميليتاو، كارفخال.

الوسط: كروس، كاسيميرو، خاميس.

الهجوم: هازارد، بنزيما، بيل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: أريولا، فاسكيز، يوفيتش، أودريوزولا، فينيسيوس، رودريجو، دي لا فونتي.