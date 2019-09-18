ليبيا – أعلن وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان أمس الثلاثاء عن اجتماع وزاري بشأن ليبيا في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

جاء ذلك وفقاً لوكالة “الأناضول” خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المصري سامح شكري بالقاهرة في إطار زيارة غير محددة المدة يجريها لودريان لمصر لبحث قضايا وملفات إقليمية ودولية.

وكشف لودريان عن عقد اجتماع بشأن ليبيا الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يجمع وزراء خارجية الدول المعنية بالأزمة الليبية.

وقال الوزير الفرنسي إن الأزمة الليبية تثير القلق في فرنسا ومصر، واصفاً الاجتماع بأنه أمر ملح وطارئ.