فلسطين – داهمت قوة عسكرية إسرائيلية، الخميس، مقر النقابة العامة للعاملين في قطاع الخدمات، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وصادرت أجهزة ودمرت محتوياته.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة رام الله في ساعة مبكرة من فجر الخميس، وداهمت مقر “النقابة العامة للعاملين في قطاع الخدمات”، وصادرت أجهزة حاسوب، ومقتنيات قبل انسحابها.

وذكر الشهود أن القوات دمرت محتويات المقر.

واندلعت مواجهات بين القوات الإسرائيلية وشبان خلال العملية، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ولم يصدر حتى الساعة أي تعليق رسمي فلسطيني حول العملية.

وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي المدن والبلدات الفلسطينية.

والخميس الماضي داهمت قوات إسرائيلية مكتبا يتبع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في رام الله، وصادرت أجهزة حاسوب.

الأناضول