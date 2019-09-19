ليبيا – اجتمع نائب الممثل الخاص المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو أمس الأربعاء مع السفيرة الفرنسية بياتريس دي هيلين في تونس.

الجانبين ناقشا وفقاً لتغريدة نشرتها البعثة الأممية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” سبل تعزيز الدعم الإنساني والتنموي للشعب الليبي علاوة على معالجة قضية الهجرة خلال الاجتماع.

وفي سياق آخر إجتمع الحلو في لقاء منفصل مع القائم بالأعمال البريطاني نيكولاس هوبتون حيث تم مناقشة القضايا الإنسانية والتنموية.

وأكد الطرفان على أهمية استمرار وتمتين التعاون بين المملكة المتحدة والأمم المتحدة من أجل استقرار وازدهار ليبيا.

كما بحث الحلو أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مجال الدعم الإنساني والتنموي لليبيا مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلان بوجيا وبحثا طرق معالجة قضية الهجرة.