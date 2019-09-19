الصين تطلق 5 أقمار صناعية صغيرة لاستشعار الأرض عن بعد

الصين تطلق 5 أقمار صناعية صغيرة لاستشعار الأرض عن بعد

الصين – أطلقت الصين الخميس 19 سبتمبر 5 أقمار صناعية متناهية الصغر(نانو) تخضع لمنظومة استشعار الأرض عن بعد من طراز “جوخاي – 5”.

وأفادت المؤسسة الصينية للعلم والتقنيات الفضائية بأن الأقمار الصناعية أطلقت الساعة 14.42 يوم 19 سبتمبر بالتوقيت المحلي على متن صاروخ “تشانجان -11” الصيني من القاعدة الفضائية في محافظة غانسو بشمال غرب الصين.

وقال ناطق باسم المؤسسة الفضائية الصينية إن منظومة الأقمار الصناعية “جوخاي – 5” يتوقع أن تضم 34 قمرا صناعيا، بما فيها الأقمار الرادارية والعاملة بالموجات تحت الحمراء وواسعة الطيف وتلك التي تزود بأجهزة التصوير الخاصة فائقة الدقة.

يذكر أن أول مجموعة من الأقمار الصناعية المزودة بأجهزة التصوير والتابعة لمنظومة “جوخاي – 5” أطلقت في يونيو عام 2011. أما الدفعة الثانية من الأقمار الصناعية فأطلقت في أبريل عام 2018.

وتنحصر الغاية من المشروع الذي تنفذه شركة Zhuhai Orbit Aerospace Technology حسب الناطق، في إنشاء مركز تحفظ فيه كميات كبيرة من المعلومات بحجم نحو 7 آلاف تيرابايت والتي تستخدم لأغراض الزراعة والبيئة والنقل وبناء المدن الذكية وتشكيل أنظمة مالية من جيل جديد.

المصدر: تاس