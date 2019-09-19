العراق – فندت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” تقريرا لصحيفة “وول ستريت جورنال” أفاد بأن السعودية طلبت منها تزويدها بـ 20 مليون برميل من النفط الخام، عقب الهجوم الأخير على شركة “أرامكو”.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم الخميس، عن مدير العلاقات والإعلام في “سومو” حيدر الكعبي، نفيه القاطع للأنباء عن طلب المملكة السعودية من العراق تزويدها بالنفط الخام، مشددا على عدم وجود أي اتفاق رسمي أو طلب من الجانب السعودي بهذا الشأن.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصادر مطلعة، بأن “أرامكو” عقب الهجوم الذي استهدف، السبت الماضي، منشأتين تابعتين لها اضطرت إلى دعم صادراتها النفطية على حساب النفط المخصص لتلبية الاحتياجات الداخلية للمملكة.

وذكرت الصحيفة أن السعودية لجأت في هذه الظروف إلى السوق العالمية لاقتناء منتجات نفطية إضافية، وطلبت من “سومو” منحها 20 مليون برميل من النفط الخام لتعويض النقص الناجم عن ذلك.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية + وول ستريت جورنال