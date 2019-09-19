سويسرا – استهل فريق كراسنودار الروسي مشواره في دور المجموعات من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بهزيمة ثقيلة خارج أرضه أمام مضيفه بازل السويسري (0-5)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس.

وأحرز السويسري، كيفن بوا، هدفين لفريقه، في الدقيقتين (9 و40). وعزز زميله، لوكا زيوفي، النتيجة في الدقيقة 52.

وجاء الهدف الرابع بـ “نيران صديقة” سجله الهولندي، توني فيلهينا، لاعب كراسنودار خطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 54، ومن ثم اختتم اللاعب، نوا أوكافور، خماسية أصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وتصدر بازل قائمة المجموعة الثالثة (C)، بفارق الأهداف أمام خيتافي الإسباني، الذي تغلب بدوره على ضيفه طرابزون سبور التركي بهدف وحيد.

المصدر: RT