إسبانيا – يتابع برشلونة نجم ريد بول سالزبورج الشاب، النرويجي إيرلينج هالاند (19 عامًا)، لبحث إمكانية ضمه للفريق، وفقًا لتقرير صحفي.

فقد ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، اليوم الخميس، أن هالاند الذي سجل (هاتريك) خلال فوز فريقه الكاسح على جينك البلجيكي (6-2)، في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، يحظى بمتابعة برشلونة.

ويتابع البلوجرانا اللاعب منذ تألقه في مونديال الشباب الأخير، وتسجيله 9 أهداف كاملة لصالح النرويج أمام هندوراس، عندما فاز منتخبه (12-0).

وبات هالاند ثالث أصغر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل “هاتريك”، عن عمر (19 عامًا و58 يومًا).

ويعتبر الدولي الإسباني السابق راؤول جونزاليس، أصغر من سجل هاتريك بالبطولة، عن عمر “18 عامًا و113 يومًا” عام 1995، يليه الإنجليزي واين روني، عن عمر (18 عامًا و340 يومًا) عام 2004.

المصدر:كووورة