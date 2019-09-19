الولايات المتحدة – تحركت بعض البنوك المركزية في منطقة الخليج بعد قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بخفض أسعار الفائدة الأربعاء بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام.

وفي أعقاب القرار الأمريكي خفض البنك المركزي السعودي أمس أسعار الفائدة الأساسية إلى 250 نقطة أساس من 275 نقطة، كذلك خفض أيضا معدل اتفاقيات الشراء العكسي (الريبو العكسي)، الذي تودع به البنوك التجارية الأموال لدى البنك المركزي، بنفس القدر إلى 200 نقطة أساس.

من جهته قرر المصرف المركزي في الإمارات خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس على أن يسري الخفض اعتبارا من 19 سبتمبر الجاري. كما خفض المركزي الإماراتي أسعار فائدة إعادة الشراء (الريبو) أيضا بمقدار 25 نقطة أساس.

بينما قرر البنك المركزي الكويتي الإبقاء على سعر الخصم بدون تغيير عند 3%، وذلك على غير العادة، إذ أن البنوك المركزية في منطقة الخليج عادة تتبع خطى البنك المركزي الأمريكي.

المصدر: “رويترز”