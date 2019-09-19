أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الخميس، مع استمرار تذبذب مشاعر المستثمرين على وقع التوترات الجيوسياسية الدائرة في المنطقة، منذ الهجوم الأخير الذي تعرض له معملان لعملاق النفط السعودي “أرامكو”.

وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى “أرباح” السعودية لإدارة الأصول: كان هناك تفاوت لليوم الثالث على التوالي في أداء الأسواق الإقليمية، على الرغم من صعود النفط، لكن ما تزال معنويات المستثمرين متضررة من التوترات في المنطقة.

وبحلول الساعة (14:36 تغ)، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.38 بالمئة أو ما يعادل 88 سنتا إلى 64.48 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 1.38 بالمئة أو ما يعادل 88 سنتا إلى 58.67 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي “تأسي” بنسبة 1.35 بالمئة إلى 7926 نقطة مع صعود الأسهم القيادية في قطاعات البتروكيماويات والمصارف.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بعد موجة هبوط حادة، وزاد مؤشرها الأول بنسبة 1.27 بالمئة إلى 6009 نقطة، فيما زاد المؤشر العام بنحو 0.91 بالمئة إلى 5552 نقطة، بينما هبط المؤشر الرئيس هامشياً بنسبة 0.04 بالمئة إلى 4667 نقطة.

وصعدت بورصة البحرين بنحو طفيف بلغت نسبته 0.07 بالمئة إلى 1490 نقطة مع صعود أسهم “مؤسسة ناس” بنسبة 1.03 بالمئة و”البحرين والكويت” بنسبة 0.37 بالمئة و”بتلكو” بنسبة 0.26 بالمئة، بينما قلص هبوط “الأهلي المتحد” بنسبة 0.24 بالمئة من وتيرة مكاسب السوق.

وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع هامشي بنسبة 0.05 بالمئة إلى 1817 نقطة مع صعود أسهم “مناجم الفوسفات” بنسبة 1.22 بالمئة و”جوبترول” بنسبة 0.95 بالمئة و”الاتحاد للسجائر” بنسبة 0.76 بالمئة.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.61 بالمئة إلى 5124 نقطة مع تراجع أسهم “أبوظبي التجاري” بنسبة 2.53 بالمئة و”أدنوك للتوزيع” بنسبة 2.24 بالمئة و”دانة غاز” بنسبة 1.975.

ونزلت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.14 بالمئة إلى 2819 نقطة مع تراجع أسهم كبرى مثل “أرابتك” بنسبة 2.4 بالمئة و”دبي الإسلامي” بنحو 1.89 بالمئة و”دبي للاستثمار” بنسبة 1.56 بالمئة.

وانخفضت بورصة مسقط بنسبة 0.59 بالمئة إلى 3992 نقطة مع هبوط أسهم “الحسن الهندسية” بنسبة 8.33 بالمئة و”المدينة للاستثمار” بنسبة 4.2 بالمئة و”النهضة للخدمات” بنسبة 3.8 بالمئة.

وهبطت بورصة مصر هامشيا مع تراجع مؤشرها الرئيسي “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.02 بالمئة إلى 14742 نقطة بضغط مبيعات الافراد والمؤسسات العربية.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 1.35 بالمئة إلى 7926 نقطة.

الكويت: بنسبة 1.27 بالمئة إلى 6009 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1490 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.05 بالمئة إلى 1817 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

أبوظبي: بنسبة 0.61 بالمئة إلى 5124 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.59 بالمئة إلى 3992 نقطة.

دبي: بنسبة 0.14 بالمئة إلى 2819 نقطة.

مصر: بنسبة 0.02 بالمئة إلى 14742 نقطة.

الأناضول