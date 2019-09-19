روسيا – أعلن الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة، بيع قميص الأمريكي داستن بوارييه خصمه الأخير، وتحويل العائدات إلى حساب مؤسسته الخيرية “The Good Fight”.

وكتب حبيب عبر حسابه على موقع “إنستغرام”: “السلام عليكم جميعا. كما تعلمون بالفعل، قمت ببيع قميص بوارييه بقيمة 100 ألف دولار، لكن المشتري لم يرغب في الإعلان عن اسمه. من المفرح أن هذه الأموال ستذهب إلى المحتاجين”.

وكان حبيب وبوارييه قد تبادلا قميصيهما بعد النزال الذي جمعهما في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة “UFC 242” في الـ 7 من سبتمبر الجاري، على لقب بطل العالم للفنون القتالية المختلطة، ووعد حينها الروسي ببيع قميص منافسه الذي كان يرتديه، في المزاد، وتحويل العائد إلى مؤسسة بوارييه الخيرية.

ونشر بوارييه عبر حساب المؤسسة في “تويتر”، بدوره، كلمات شكر لحبيب، قائلا: “شكرا لك على تبرعك السخي وإيفائك بوعدك، مساهمتك ستساعد الكثير من الناس”.

وأعلن المقاتل الأمريكي، خلال المؤتمر الصحفي، بعد النزال، أن مؤسسته الخيرية تعمل الآن على مشروع حفر آبار في أوغندا للتزويد بمياه الشرب وبناء مدرسة وروضة للأطفال.

ومن المفترض أن يتبرع رئيس منظمة “UFC” الأمريكي، دانا وايت، بمبلغ 100 ألف دولار أيضا، وذلك وفقا لتصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، حيث أكد دعمه لمبادرة حبيب نورمحمدوف، ووعد بالتبرع لمؤسسة مواطنه الخيرية بمقدار ما سيحوله حبيب من أموال، بعد بيع قميص المقاتل الأمريكي.

المصدر: وكالات