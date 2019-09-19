إيطاليا – تزين مباراة الديربي الحامية بين ميلان وإنتر ميلان، المقرر إقامتها بعد غد السبت، منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وانفرد إنتر ميلان في الجولة الماضية بصدارة الترتيب، برصيد تسع نقاط محققا العلامة الكاملة.

لكن الفريق وجد مشاكل كبيرة، في مباراته الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، حيث تعادل بشق الأنفس مع ضيفه سلافيا براج 1/1.

وقال أنطونيو كونتي، مدرب النيراتزوري: “كان بإمكاننا فعل أكثر من ذلك، أتحمل المسؤولية لأن هذه ليست نوعية كرة القدم التي نريد أن نلعبها، وليست ما نتدرب عليه”.

وأضاف: “نحتاج أيضا لتطوير شخصيتنا، ولهذا تحدثت حول الرحلة التي نحن بصددها.. يجب على اللاعبين أن يحافظوا على هدوئهم، هذه خطوات طبيعية عندما تكون في مرحلة النمو”.

ويُتوقع أن يتحسن ميلان، مقارنةً ببدايته المتذبذبة لهذا الموسم، حيث يملك ست نقاط حاليا في الدوري.

وقال ماركو جيامباولو، المدرب الجديد للروسونيري: “الفريق الذي يدافع بعشرة لاعبين دائما ما يجعل المباراة صعبة، لكننا ننمو، هناك العديد من الأشياء لتطويرها.. لا أخفي المشاكل، حتى بعد الفوز”.

المصدر: كووورة