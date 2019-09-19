البرتغال – استقبلت جماهير نادي أتلتيكو مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، بصافرات الاستهجان، خلال مباراة الفريقين أمس (2-2)، في مستهل مشوارهما بدوري أبطال أوروبا.

ولم يتقبل رونالدو تصرفات مشجعي أتلتيكو، فرد عليهم بحركة غريبة، حيث أطبق أصابع يده اليمنى، ثم أومأ برأسه مرتين، وهو ينظر للمدرجات المكتظة بجماهير “الروخي بلانكوس”.

وعقب المباراة، علق رونالدو على تلك الحركة قائلا: “ماذا تعني تلك الحركة؟ تعلموا، أنتم بحاجة للتعلم” في إشارة ربما، لما حدث العام الماضي، عندما أطلقت عليه جماهير الأتلتيكو صافرات الاستهجان خلال فوز “الروخي بلانكوس” على اليوفي 2-0، في ذهاب الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية، لكن رونالدو انتفض في مباراة الإياب، وسجل ثلاثية ليمنح فريق “السيدة العجوز”، بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

المصدر: eurosport.ru