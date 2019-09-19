صعود أسعار النفط بعد تراجع تسبب به تقرير أمريكي

صعود أسعار النفط بعد تراجع تسبب به تقرير أمريكي

فيينا – استأنفت أسعار النفط الخام صعودها في تعاملات الخميس، بعد تسجيلها تراجعا مع إغلاق جلسة الأربعاء، مدفوعة بتقرير أمريكي أظهر نموا غير متوقع في المخزونات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة صعدت بواقع 1.1 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول الجاري.

وبحلول الساعة (06:54 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين ثاني بنسبة 0.14 بالمئة أو 9 سنتات إلى 63.69 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر بنسبة 0.26 بالمئة أو 15 سنتا إلى 58.19 دولارا للبرميل.

ورغم صعودها اليوم، إلا أنها تبقى قرب أدنى مستوياتها في تعاملات الأسبوع الجاري، بعد صعود سعر البرميل إلى 71.9 دولارا في بداية تعاملات الإثنين.

وقفزت عقود برنت مطلع التعاملات الأسبوعية بعد هجمات بالقذائف، تبنتها جماعة الحوثي، على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة “أرامكو” السعودية، شرقي المملكة.

الأناضول