إسرائيل – رفض زعيم حزب “أزرق أبيض” الوسطي، بيني غانتس اليوم الخميس عرضا قدمه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أجل توحيد صفوفهما في ائتلاف حاكم برئاسة نتنياهو.

وقال موشيه يعلون القيادي البارز في حزب “أبيض أزرق” للصحافيين في احتفال حضره غانتس “لن ندخل في ائتلاف يقوده نتنياهو.”

واعتبر نتنياهو أن رفض غانتس لعرض تشكيل حكومة وحدة “مفاجئ ومخيب للآمال”.

وكان نتنياهو دعا اليوم، منافسه غانتس، للانضمام إليه لتشكيل حكومة وحدة موسعة برئاسته، وقال إنه لا توجد فرصة أمامه (أمام نتنياهو) لتشكيل حكومة يمينية بعد الانتخابات التي وصلت إلى طريق مسدود في إسرائيل، ودعا منافسه الرئيسي، زعيم حزب “أزرق أبيض”، الوسطي، غانتس، للانضمام إليه في ائتلاف وحدة واسع.

وعلى الفور رد حزب “أزرق أبيض” على دعوة نتنياهو، بالتأكيد على أن غانتس يجب أن يكون رئيسا للحكومة، بينما أظهرت النتائج الأولية الجديدة بعد فرز 97% من الأصوات تقدم “أزرق أبيض” على “الليكود” بمقعدين.

كما أظهرت تراجع حزب “يسرائيل بيتنا” بمقعد واحد، واستعادة القائمة العربية المشتركة المقعد 13 في توزيع المقاعد.

المصدر: RT