ألمانيا – بدأ آرسنال الإنجليزي غمار منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوز عريض على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني (3-0) في عقر داره، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس.

وتناوب على تسجيل ثلاثية “المدفعجية” كل من، جوزيف ويلوك، وبوكايو ساكا، والغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، في الدقائق (38، 85 و87) على الترتيب، على ملعب “كومرزبنك أرينا”، في مدينة فرانكفورت.

وحصد أرسنال بذلك نقاط المباراة الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة السادسة (F)، متقدما بفارق الأهداف على فريق ستاندر دو ليغ البلجيكي، الذي فاز بدوره على ضيفه فيتوريا غيماريش البرتغالي بهدفين من دون رد.

المصدر: وكالات