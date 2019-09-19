روسيا – سيستخدم الصاروخ الأمريكي الحامل مركبة “ستارلاينر” المأهولة محرك” إر دي – 180″ الروسي العامل بالوقود السائل.

أفاد بذلك مدير عام مؤسسة “روس كوسموس” الروسية، دميتري روغوزين، امس أثناء لقائه طلاب جامعة “فوينميخ” التقنية الحكومية في بطرسبورغ.

وحسب روغوزين فإن محرك “إر دي – 180″ الروسي تم ترشيحه خصيصا لتحقيق برنامج الرحلات الفضائية المأهولة. وقد حصل على ترخيص بذلك من السلطات الفضائية الأمريكية.

وأوضح قائلا:”على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا فإن الأمريكيين ما زالوا يشترون محركاتنا لأنها أفضل المحركات الفضائية في العالم من حيث الفاعلية والثمن”.

وأعاد روغوزين، إلى الأذهان أن محرك” إر دي – 180″ روسي الصنع قد ضمن إطلاق 86 صاروخا أمريكيا من طراز “أطلس” وقال إن مؤسسة “روس كوسموس” كانت قد اتخذت في وقت سابق قرارا باستخدام محرك ” إر دي – 180″ في صاروخ “سويوز – 6” المتوسط الثنائي المراحل للجيل الجديد الذي سيحل محل صاروخ “سويوز – 2” القديم.

يذكر أن مركبة “ستارلاينر” الفضائية الأمريكية المأهولة من صناعة شركة “بوينغ” كان عليها أن تقوم في أغسطس الماضي برحلة فضائية مأهولة لتقترب من المحطة الفضائية وتعود إلى الأرض. لكن تم تأجيل إطلاق المركبة لعدم جاهزيتها.

المصدر: إنترفاكس