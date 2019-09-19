ليبيا – قالت مصادر من الحكومة الإيطالية إن مبادرة نيويورك التي تؤيدها إيطاليا وفرنسا بشكل مشترك تحت رعاية الأمم المتحدة يمكن أن توفر إشارة مهمة للتماسك الدولي وإلقاء الضوء على طريق تريد مشاطرته بشكل حقيقي.

المصادر ذاتها ذكرت عقب لقاء جمع بمقر الحكومة قصر (كيجي) أمس الأربعاء رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بحسب وكالة “آكي”، أن الاجتماع المقرر عقده بين كونتي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ستتخذ ليبيا فيه شطراً أساسياً، مبينةً أن الأمر يتعلق بإعداد متابعات مفيدة تحضيراً للحدث الدولي التالي.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن بدء عملية التنسيق هذه منذ يوم الثلاثاء في الاجتماع الذي عقد ببرلين على مستوى المبعوثين الخاصين حيث برزت إشارة واضحة الى أن المجتمع الدولي يعتزم الدفع لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف المسيرة التي توقفت بعد أبو ظبي.