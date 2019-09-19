نتائج مباريات يوم الأربعاء في دوري الأبطال

نتائج مباريات يوم الأربعاء في دوري الأبطال

فرنسا – شهدت الملاعب الأوروبية، امس إقامة 8 مباريات في دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال، أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، ولقاء أتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس.

وأسفرت مباريات اليوم الثاني من منافسات الجولة الافتتاحية لـ “التشامبيونز ليغ” عن النتائج التالية:

المجموعة الأولى

– كلوب بروج البلجيكي – غلطة سراي التركي (0-0)

– باريس سان جيرمان الفرنسي – ريال مدريد الإسباني (3-0)

المجموعة الثانية

– أوليمبياكوس اليوناني – توتنهام الإنجليزي (2-2)

– بايرن ميونخ الألماني – النجم الأحمر الصربي (3-0)

المجموعة الثالثة

– دينامو زغرب الكرواتي – أتلانتا الإيطالي (4-0)

– شاختيور دونيتسك الأوكراني – مانشستر سيتي الإنجليزي (0-3)

المجموعة الرابعة

– باير ليفركوزن الألماني – لوكوموتيف موسكو الروسي (1-2)

– أتلتيكو مدريد الإسباني – يوفنتوس الإيطالي (2-2).

المصدر: RT