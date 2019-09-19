إسرائيل – دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، منافسه، بيني غانتس، للانضمام إليه لتشكيل حكومة وحدة موسعة.

ووفق “رويترز”، قال نتنياهو إنه لا توجد فرصة أمامه لتشكيل حكومة يمينية بعد الانتخابات التي وصلت إلى طريق مسدود في إسرائيل، ودعا منافسه الرئيسي، زعيم حزب “أزرق أبيض”، الوسطي، غانتس، للانضمام إليه في ائتلاف وحدة واسع.

وعلى الفور رد حزب “أزرق أبيض” على دعوة نتنياهو، بالتأكيد على أن غانتس يجب أن يكون رئيسا للحكومة، بينما أظهرت النتائج الأولية الجديدة بعد فرز 97% من الأصوات تقدم “أرزق أبيض” على “الليكود” بمقعدين.

كما أظهرت تراجع “يسرائيل بيتنا” بمقعد واحد، واستعادة القائمة العربية المشتركة المقعد 13 في توزيع المقاعد.

وبعدما أشارت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الـ22 إلى عدم وجود فائز واضح فيها، ألقى نتنياهو خطابا أمس أمام حشد من أنصار حزبه الليكود، ولم يستخدم فيه كلمة الفوز، كما لم يقر بالهزيمة، وقال إنه يسعى الى تشكيل حكومة مع كل تيار صهيوني في البلاد ويتفاوض مع أحزاب اليمين من أجل تشكيل الحكومة.

وأضاف أن إسرائيل تقف أمام فرص كبيرة وتواجه تحديات أمنية جمة من جانب ايران، معتبرا أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (صفقة القرن” التي ستطرح قريبا، ستشكل “نقطة تحول تاريخية”، وأنه يجب تشكيل “حكومة قوية” لتقوم بحماية الدولة كدولة الشعب اليهودي ولا يمكن لهذه الحكومة أن تعتمد على “الأحزاب العربية المعادية لإسرائيل”.

من جهته، أشاد غانتس بأداء حزبه “أزرق أبيض” الوسطي في الانتخابات، لكنه لم يصل إلى حد إعلان الفوز، وقال مخاطبا مؤيدي حزبه في تل أبيب: “سننتظر لحين إعلان النتائج الفعلية، لكن الأمور تشير إلى أننا أنجزنا مهمتنا”.

وأكد غانتس أنه يسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ووضع حد للانشقاق، والاتجاه نحو المصالحة ومجتمع إسرائيلي عادل وسليم وجلب السلام لمواطني الدولة جميعا.

من جهته، أعلن زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، في وقت سابق أن حزبه هو من سيحدد رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة، معتبرا أن هناك خيارا وحيدا فقط هو حكومة وطنية ليبرالية واسعة تضم “إسرائيل بيتنا” والليكود و”أزرق أبيض”.

بدوره، قال أيمن عودة رئيس “القائمة العربية المشتركة”عندما سئل عن خطط القائمة، إننا “نريد استبدال حكومة نتنياهو، لكن في الوقت نفسه لسنا في جيب أحد”.

المصدر: RT+ “رويترز”