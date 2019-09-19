أفغانستان – ارتفع عدد ضحايا انفجار الشاحنة الملغمة أمام مبنى للاستخبارات الأفغانية بولاية زابل، جنوبي البلاد، والذي تبنته حركة طالبان، إلى 20 قتيلا وأكثر من 90 مصابا.

وقال عطا جان حق، رئيس المجلس المحلي بالولاية إنّ “20 شخصا لقوامصرعهم إثر الانفجار”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

وكانت آخر حصيلة معلنة لعدد الضحايا، كشف عنها في وقت سابق اليوم، المتحدث باسم حكام ولاية زابل، جول إسلام سيال، 12 قتيلا.

ووقع الانفجار أمام مبنى للاستخبارات الأفغانية بمدينة قالات، عاصمة زابل، وقرب مستشفى؛ ما أسفر عن تدمير عدد من سيارات الإسعاف.

وذكرت قناة “طلوع” الأفغانية (خاصة) أنّ من بين الضحايا نساء وأطفال.

فيما لم تعلن السلطات الأفغانية رسميا حتى الساعة (7:57 ت.غ) عن هوية القتلى والمصابين، وما إذا كان بينهم عناصر من قوات الأمن.

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وتشن طالبان التي تسيطر على نصف البلاد تقريبا، هجمات شبه يومية ضد الحكومة، وترفض إجراء مفاوضات مباشرة معها بحجة أنها”غير شرعية”، وتشترط بغية التوصل لسلام معها خروج القوات الأمريكية من البلاد.

الأناضول