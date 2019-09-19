الولايات المتحدة – نفذت أربعة بنوك مركزية عربية، خفضا فوريا على أسعار الفائدة بنسبة 0.25 بالمئة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، مساء الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية إلى نطاق 1.75 – 2 بالمئة، مقارنة مع 2- 2.25 بالمئة.

وخفضت البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر والأردن، فيما قررت الكويت والبحرين تثبيتها دون تغيير، فيما لم يعلن المركزي العماني عن موقفه حتى الآن.

وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قرارا بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 2.75 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.

وذكر المركزي السعودي أنه تم خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 2.5 بالمئة إلى 2 بالمئة.

وفي نفس السياق، قرر المصرف المركزي لدولة الإمارات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على شهادات الإيداع التي يصدرها اعتبارا من الخميس.

وأضاف المركزي الإماراتي، أنه تم خفض سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة الأجل بضمان شهادات الإيداع بـ 25 نقطة.

وفي خطوة مماثلة، قرر البنك المركزي الأردني خفض أسعار الفائدة الرئيسية على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس.

بينما خالف “الكويت المركزي” ليبقي سعر الخصم بدون تغيير عند 3 بالمائة، والمطبق منذ مارس/آذار 2018.

وسعر الخصم في دولة الكويت الذي يقرره بنكها المركزي، هو سعر محوري تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية.

كما قرر المركزي البحريني تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، لتستقر الفائدة الأساسية على ودائع الأسبوع الواحد عند 2.50 بالمئة، وودائع الليلة الواحدة عند 2.25 بالمئة، وودائع الشهر الواحد من 3.10 بالمئة إلى 2.85 بالمئة.

وهذه المرة الثانية التي يخفض فيها الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 2019، بعد تنفيذه خفضا مطلع أغسطس/ آب الفائت بنسبة 25 نقطة أساس، للمرة الأولى منذ 11 عاما.

ووفق تتبع “الأناضول” لمسار أسعار الفائدة، نفذ الفيدرالي الأمريكي 9 زيادات عليها منذ ديسمبر 2015، صعودا من نطاق 0 – 0.25 بالمئة، قبل أن يستأنف الخفض مطلع الشهر الماضي.

الأناضول