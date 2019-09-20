السعودية – صرح مسؤول رفيع المستوى في “أرامكو”، اليوم الجمعة، بأن الشركة السعودية ستستعيد الإنتاج المفقود في منشأة “أرامكو” في بقيق بشكل كامل بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال خالد بريك نائب رئيس الشركة لعمليات النفط في المنطقة الجنوبية، إن “أرامكو” ستحقق طاقتها الإنتاجية الكاملة من النفط في بقيق بحلول نهاية سبتمبر الجاري.

وتعرضت مصفاة بقيق، إحدى أكبر منشآت معالجة البترول في العالم، لأضرار جسيمة جراء هجوم بواسطة طائرات بدون طيار وصواريخ، السبت الماضي، وبالإضافة لبقيق، استهدف الهجوم أيضا حقل هجرة خريص في شرق المملكة.

على إثر الهجوم، انخفض إنتاج السعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، بنحو 5.7 مليون برميل يوميا.

من جهته تعهد وزير الطاقة السعودي الأمير، عبد العزيز بن سلمان، في وقت سابق، باستعادة مستوى الإنتاج السابق بحلول نهاية الشهر الجاري، والوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر المقبل.

المصدر: “رويترز”