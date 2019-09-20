ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن إيطاليا لا تملك رؤية واضحة وثابتة تجاه القضية الليبية شأن فرنسا مثلا لما تعانيه روما من تخبط بل وتنصلت مؤخرا من حكومة طرابلس أما ألمانيا فلها وجهة نظر أكثر تنسيقا مع فرنسا وأميركا ، وهي التي تعد جيدا للمؤتمر المزمع عقده حول ليبيا.

أوحيدة وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″ القطري أمس الأول قال:” كنا لا نعول كثيرا على نتائج حاسمة وقطعية للأزمة الليبية تأتي من الخارج، لكنها قد تكون بداية جديدة أكثر جدية من قبل المجتمع الدولي لوضع حد للتدخلات الأجنبية العسكرية في ليبيا من بعض الدول”.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته قائلاً :” مرتمر برلين قد يساعد على الوصول إلى وقف الصراع المسلح والتوجه إلى طاولة المفاوضات من جديد هذا إن لم تحدث تغيرات ميدانية مؤثرة في سير الأحداث خلال فترة ما قبل انعقاد المؤتمر”.