اليمن – في إطار عملية عسكرية بشمال محافظة الحديدة اليمنية أعلن التحالف العربي في اليمن، تدمير 4 مواقع لجماعة “أنصار الله” الحوثيين، خاصة بتجهيز الزوارق المفخخة المُسيرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، تركي المالكي، أن القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر اليوم “عملية استهداف نوعيه شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي”.

وقال المالكي إن الحوثيين يتخذون من محافظة الحديدة “مكانا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا”.

وأكد أن “قيادة القوات المشتركة للتحالف لها الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأهداف العسكرية المشروعة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعمها لكافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الإنقلاب”.

بدوره ذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني على حسابه في “تويتر” أن طيران التحالف شن غارة على مركز عمليات للحوثيين شرق جبل مشعر في مديرية مستبأ (شمال حجة)”​​​.

وأكد “سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين جراء القصف”.

من جانبها اتهمت جماعة “أنصار الله”، قوات التحالف العربي بخرق اتفاق السويد من خلال شن غارات جوية على مدينة الحديدة.

وقالت قناة “المسيرة” الناطقة باسم “أنصار الله”، إن طيران التحالف استهدف بـ 4 غارات منطقة الجبانة في مديرية الحالي وسط تحليق مستمر.

وتأتي العملية عقب ساعات من إعلان التحالف إحباط عملية لـ”أنصار الله” جنوب البحر الأحمر بزورق مفخخ مُسير، تم اعتراضه وتدميره عقب ‏إطلاقه من الحديدة.

المصدر: وكالات