الدفاع الروسية : “إس-400” قادرة على إزالة هالة القدسية عن “إف-35”

الدفاع الروسية : “إس-400” قادرة على إزالة هالة القدسية عن “إف-35”

روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الصاروخية “إس-400″، الموجودة في تركيا، تستطيع إزالة “هالة القدسية” عن مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية من طراز F-35 Lightning II.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونقلته وكالة “نوفوستي”: “لا يبدو عديم الأساس الارتعاش والقلق اللذان أصابا البنتاغون، بخصوص احتمال قيام بطاريات إس-400 التركية، بتحطيم (هالة القدسية) التي تحيط بمقاتلات F-35”.

وأشار البيان إلى أن الطائرات المقاتلة الأمريكية من الجيل الخامس، F-22 Raptor وF-35 Lightning II، تبقى “غير مرئية” فقط بالنسبة لدافعي الضرائب الأمريكيين، وللمشترين الأجانب.

المصدر: لينتا رو