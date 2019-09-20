الصين – أعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة عن احتجازها طيارا أمريكيا في وقت سابق من الشهر الجاري بعد العثور على ذخيرة في حقيبته.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، كنغ شوانغ، أن الطيار المتعاقد مع شركة “فيديكس” اللوجيستية الأمريكية أوقف في 12 سبتمبر بمدينة غوانجو جنوبي البلاد، بعد أن عثر على 681 خردقا للمسدس الهوائي في حقيبته، وهو كان يحاول التوجه إلى هونغ كونغ برحلة تجارية بعد يوم من وصوله المدينة.

وذكر المتحدث أن الطيار تم الإفراج عنه بكفالة لكنه يبقى في الصين والتحقيق جار معه بتهمة تهريب أسلحة.

وأكدت ” فيديكس” في بيان لها اعتقال الطيار بعد العثور على “جسم” في حقيبته، دون تقديم تفاصيل إضافية، مضيفة أنها تتعاون مع السلطات المحلية للوقوف على الحقائق بصورة أفضل.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” التي كشفت عن القضية أمس الخميس بأن الموقوف هو الطيار العسكري الأمريكي المتقاعد برتبة عقيد المقيم في هونغ كونغ المدعو، تود أي. هوهن.

ويأتي ذلك على خلفية التوتر المستمر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

المصدر: نيويورك تايمز + وول ستريت جورنال