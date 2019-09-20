العراق – دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، الشركات الصينية والعالمية إلى الأسهام “بنهضة العراق وإعادة بناه التحتية”.

جاء ذلك، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر التصنيع العالمي في الصين الذي بدأ أعماله اليوم في مدينة خيفي الصينية كضيف شرف بدعوة من نظيره الصيني لي كيشيانغ الى جانب أعضاء الوفد العراقي.

وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، تلقت الأناضول نسخة منه ، ان عبد المهدي أكد على حاجة بلاده “إلى زخم علاقاته الآسيوية المؤثرة والصينية بوجه خاص بالاتجاه الذي يعيد للعراق دوره الحيوي الفاعل والمؤثر”.

وألقى عبد المهدي كلمة، بحسب البيان، أعلن خلالها عن اللقاء الذي سيجمعه مع الرئيس الصيني وقيادات عليا حكومية وحزبية”، دون تحديد موعد.

ودعا عبد المهدي “الشركات الصينية والعالمية إلى الإسهام بنهضة العراق واعادة بناه التحتية، وتعهد بضمان تذليل العقبات من خلال لجنة مركزية لتأمين الظروف والفرص” .

وفي فبراير/ شباط 2019، استضافت الكويت مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق، حصل بغداد من خلاله على تعهدات من مستثمرين ومانحين بقيمة 30 مليار دولار، لإعادة إعمار ما دمرته الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، على مدى ثلاث سنوات (2014-2017).

وشدد عبد المهدي على أهمية زيارة الصين ووصفها بالمفصلية وأن الإعداد لها تم بشكل مبكر.

وكشف عبد المهدي أن حجم التبادل التجاري بين بغداد وبكين يبلغ 30 مليار دولار سنويا ويميل لصالح العراق. ‎

وتبلغ استثمارات الصين في العراق نحو 20 مليار دولار، تتركز في المجال النفطي، بحسب السفير الصيني لدى بغداد “تشانغ تاو”.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط 4.5 ملايين برميل يوميا.

الأناضول