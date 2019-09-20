ليبيا- أكد نقيب موظفي الجامعات عصام عويدات أن حكومة الوفاق تصر على عدم الوفاء بالتزاماتها رغم وعودها المتكررة لموظفي وأعضاء هيئة التدريس في قطاع التعليم العالي.

عويدات وفي تصريح خاص لموقع “أصوات مغاربية أمس الخميس قال: “بدأنا في الوقفات الاحتجاجية بعدة مدن ليبية وسنعلن عن الإضراب العام في الأول من أكتوبر القادم”

وأوضح عويدات أن أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين في إدارة الجامعات يريدون زيادة المرتبات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

نقيب موظفي الجامعات إختتم حديثه بالقول:”إذا لم تتم استجابة مطالبنا سوف نصعد مطالبنا بالدعوة إلى إقالة وزيري التعليم والمالية بحكومة الوفاق “.

المرصد – متابعات