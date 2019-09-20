ونقلت رويترز عن سولسكاير قوله إن الثلاثي المصاب بول بوغبا وأنطوني مارسيال ولوك شو سيظل خارج التشكيلة عند زيارة وست هام يونايتد، الأحد المقبل، كما تحوم شكوك بشأن مشاركة دانييل جيمس.

وتعرض بوغبا لإصابة بالكاحل خلال المباراة أمام ساوثهمتون (1-1) قبل فترة التوقف الدولية، بينما لم يشارك مارسيال وشو منذ هزيمة مان يونايتد 2-1 أمام كريستال بالاس في الدوري الممتاز في 24 أغسطس الماضي.

وردا على سؤال بشأن إمكانية عودة بوغبا أو مارسيال مطلع الأسبوع، قال المدرب النرويجي: “لا اعتقد ذلك. لم يتدربا حتى الآن، ولوك أيضا لن يكون جاهزا”.

وعانى الجناح الويلزي جيمس، الذي سجل 3 أهداف في 5 مباريات بالدوري هذا الموسم، من كدمة خلال الفوز 1-صفر على ليستر سيتي في الجولة الماضية ولم يشارك أمام أستانة في كازاخستان بالدوري الأوروبي الخميس.

وقال سوولسكاير: “دانييل جيمس؟ لا أعرف. لم يتدرب منذ أيام وأتمن ىأن يتعافى ويتدرب معنا، لكنني لست متأكدا وسنتابع موقفه غدا”.