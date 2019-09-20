المغرب – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، أثناء تجوله في مدينة مراكش المغربية، صباح اليوم الجمعة.

وزار كلينتون ساحة “جامع لفنا” الشهيرة، ومنطقة السمارين المزدحمة التي تعرض فيها الأطعمة والمنتجات المغربية التقليدية.

كما شوهد الرئيس الأمريكي السابق بجانب مروضي الأفاعي، والتقط صورا مع عدد من المواطنين المغاربة.

وأكدت وسائل إعلام مغربية أن كلينتون يزور المغرب لحضور حفل عيد ميلاد الملياردير المغربي الأمريكي مارك العسري.

ويتوقع أن تحضر عيد ميلاد العسري شخصيات بارزة من مختلف دول العالم.

المصدر: “تويتر” + وكالات