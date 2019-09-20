مصر – وقع وزيرا المالية والتجارة في مصر اتفاق تسوية مستحقات شركة “سوميتومو إيجيبت” لدى صندوق تنمية الصادرات، حيث يتيح الاتفاق سداد المستحقات المتأخرة للشركة خلال فترة أقل من خمس سنوات.

وأشارت الحكومة في بيان لها، إلى أنه في تحرك عاجل للحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الجديد الذي أطلقه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، لتحفيز وتنمية الصادرات المصرية، وقع وزير المالية، محمد معيط، ووزير التجارة، عمرو نصار، اتفاقا مع شركة “سوميتومو إيجيبت” لتسوية المبالغ المستحقة المتأخرة للشركة لدى صندوق تنمية الصادرات، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتعظيم الإنتاج المحلى وتحفيز التصدير.

وأضاف وزير المالية، محمد معيط، أنه سيتم إجراء مقاصة للمستحقات المالية للمصدرين من خلال تخصيص الأراضي الصناعية والاستثمارية، وتسوية المتأخرات الضريبية حتى نهاية يونيو 2018، فضلا عن تشجيع الشركات المصدرة على ضخ أي مستحقات يحصلون عليها من الحكومة في إقامة مشروعات جديدة أو توسعات استثمارية بمشروعاتهم القائمة، بما يسهم في تقوية دعائم التصنيع المحلي.

ومن جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة عمرو نصار أن هذا الاتفاق يعكس التزام وجدية الحكومة في تنفيذ البرنامج الجديد لتحفيز وتنمية الصادرات المصرية، و الذي يستهدف منح المزيد من الحوافز لكافة القطاعات الصناعية، وبصفة خاصة تلك القطاعات التي تمتلك قيمة مضافة عالية تمكنها من المنافسة والتواجد في أسواق التصدير.

وأوضح الوزير أن مبادرة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين قد تضمنت صرف 10% من مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات والتي تعتزم إنشاء خطوط إنتاج جديدة أو إجراء توسعات في استثماراتها في السوق المصرية، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على زيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل.

المصدر: RT