وأشار إلى أنه جرى إنقاذ أحد الطيارين بأمان، وأن عمال الطوارئ يحاولون انتشال الطيار الآخر من بين أسلاك الكهرباء، فيما جرى اجلاء السكان من المنطقة المجاورة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الوطنية الفرنسية إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بين سكان المنطقة، مشيرة إلى أن حوالي 100 شرطي هرعوا إلى موقع التحطم، وفتحوا تحقيقا في الحادث.