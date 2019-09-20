إسبانيا – كشفت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد لكرة القدم، فقدت الثقة بقرارات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد أن منحته كل الصلاحيات لبناء فريق قوي في ولايته الثانية مع الميرينغي.

وأشارت التقارير إلى أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يرى أن الوقت قد حان لبدء رحلة البحث عن بديل مناسب لزيدان، بعد سلسلة الاخفاقات التي مني بها منذ بداية ولايته الثانية مع الفريق الملكي، آخرها الهزيمة الساحقة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي (0-3)، في مستهل مشواره ضمن دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن رئيس النادي الملكي وضع عينه على تشابي ألونسو، لاعب ريال مدريد السابق، للتعاقد معه خلال المرحلة المقبلة خلفا لزيدان.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز أخبر المقربين منه بأنه أخطأ بالسماح لتشابي ألونسو بالرحيل والتدريب في ناد آخر، وأنه يعد الأقرب لخلافة زيدان، وليس راؤول غونزاليس، لاعتقاده بأن ألونسو يمتلك شخصية أقوى وأفكارا خططية متعددة.

ويقود تشابي ألونسو (37 عاما)، لاعب خط الوسط السابق لريال مدريد وليفربول وبايرن ميونخ، حاليا الفريق الرديف لنادي ريال سوسييداد.

واهتزت ثقة إدارة ريال مدريد بزيدان بعد سلسلة من الاخفاقات في الولاية الثانية له، فبعد عودة زيدان، أصبح ريال مدريد يكسب 1.56 نقطة وسطيا في المباراة الواحدة، مقابل 2.3 نقطة وسطيا في المباراة الواحدة خلال ولايته الأولى.

وترى إدارة الفريق الملكي أن زيدان اخفق في اختياراته بـ “الميركاتو الصيفي” الماضي، بالرغم من منحه كل الصلاحيات لبناء فريق قوي في ولايته الثانية مع الميرينغي، فقد ضم عددا من الأسماء التي لم تدعم الريال بأي شكل حتى هذه اللحظة.

ودخل زيدان في خلافات كبيرة مع بيريز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعد أن أصر المدرب الفرنسي على التعاقد مع مواطنه بول بوغبا من مانشستر يونايتد، بينما رأى رئيس النادي الملكي أن الرقم الذي يطلبه الشياطين الحمر، والذي يصل إلى 180 مليون يورو ضخم للغاية.

واقترح بيريز التعاقد مع بدائل لصفقة بوغبا مثل دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام الهولندي، أو برونو فيرنانديز من سبورتنغ لشبونة البرتغالي ولكن زيدان رفض ذلك.

المصدر: وكالات