العراق – افاد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي خلال لقائه رئيس هيئة استثمار البصرة في مقر الهيئة اليوم إن “الشركات الاستثمارية ومن كل دول العالم تتنافس لإيجاد موطئ قدم لها في العراق”.

واضاف في تصريح اليوم، أنه رصد توجهاً واسعاً من قبل مستثمرين من جنسيات عدة نحو إنشاء مشاريع متميزة في محافظة البصرة لافتا إلى إن ″توجه الحكومة إلى القطاع الخاص والاستثمار هو أمر جيد لتدوير عجلة الاقتصاد في البلاد و خلق فرص عمل جديدة.

من جهته ذكر عضو لجنة الخدمات النيابية الدكتور وليد السهلاني أن ما جاء في نصوص قانون الاستثمار، رغم وصفه بأنه الأفضل على صعيد المنطقة ، إلا انه يبقى بحاجة إلى تحديث وتعديل وتطوير بشكل مستمر بهدف مواكبة التطورات التي تطرأ على السياسة الاستثمارية من جانب وتلبية طموحات المستثمرين من جانب أخر.

وكالات