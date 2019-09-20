ليبيا – شن صلاح البكوش المستشار السابق بالحوار ونائب رئيس حزب ” الإتحاد من أجل الوطن ” بزعامة عبدالرحمن السويحلي هجوماً حاداً على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج .

وقال البكوش في إستضافة عبر قناة ليبيا لكل الاحرار أن السراج سيذهب الى نيويورك لحضور إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولم يعلمهم بماذا يقول وسيخفي عنهم ماسيعمل عليه مثل ما أخفى عنهم مادار في إجتماع أبوظبي بينه وبين المشير حفتر ، في إشارة منه لإتفاق الأول مع الثاني على دخول طرابلس سلمياً ثم تراجعه عن عهده في آخر لحظة ما أدى لاندلاع الحرب .

وإعتبر البكوش أن العالم والمجتمع الدولي قد تخلى عن إتفاق الصخيرات مشيراً إلى أن قرار مجلس الامن الاخير بشأن ليبيا قد جاء خالياً من أي إشارة للإتفاق أو حتى للسراج كحكومة شرعية وحيدة في وقت كانت فيه بيانات المجلس تصدر في السابق بصيغات أفضل وواضحة .

وإتهم البكوش أعضاء المجلس الرئاسي وقال أن فائز السراج أعطى لكل من ” عظمة يلعقها ” على شكل جمعيات عموميات للشركات مثل مؤسسة الاستثمار وشركة الكهرباء وغيرها ، قبل أن يعود ويهاجم السراج مجدداً مؤكداً فشله في الملفات الاقتصادية والمالية والأمنية وغيرها .

وأضاف نائب السويحلي السابق بالقول أن ” السراج ومستشاريه هم السبب في وصول حفتر الى 30 كم عن وسط العاصمة طرابلس ” مطالباً من هم في المحاور ( قوات الوفاق ) بتشكيل فريق يعمل على الملف السياسي داعياً لضرورة نزع هذا الملف من يد السراج الذي وصفه بالفاشل الذي يجب أن يبقى بصلاحيات محددة على رأس الرئاسي ونزع بقية الصلاحيات منه .

وفي ذات حديثه عن الإتفاق السياسي وخذلان المجتمع الدولي إتهم البكوش السراج بالعمل بسياسات بائسة تسببت في الوصول لهذه المرحلة قائلاً : ” السراج خاننا في السابق وسيخوننا قريباً ” .