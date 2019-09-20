ليبيا – مجدداً ، إلتقطت عدسة أحد المغتربين الليبيين في لندن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وهو يتجول في أحد شوارع لندن مع فتى صغير قد يكون أحد أطفاله أو أحفاده .

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي بينها حساب على تويتر يسمى تحت المجهر وآخر على فيسبوك يسمى سوق الخميس امسيحل ، ذلك الفيديو على أن تاريخ إلتقاطه يعود إلى اليوم الجمعة في لندن العاصمة البريطانية وقد ظهر فيه السراج وهو يسير متعجلاً حاملاً كيساً في يده اليسرى .

وإذ لم تتأكد المرصد من مكان تصوير الفيديو على وجه التحديد ، لكن تبيّن على يسار السراج وهو يقطع الشارع محل ( Reiss ) للملابس الرجالية والنسائية الراقية وهذا المحل يقع بالفعل في منطقة ” وايت سيتي ” في لندن وهي قريبة لمنطقة ” كينجستون وتضم مقاهي وفنادق كما أنها تعتبر إحدى الوجهات المفضلة للراحة والتسوق .

وكان السراج وفقاً لمصادر المرصد قد وصل لندن بوقت مبكر من مساء يوم الأربعاء الماضي الموافق 18 سبتمبر قادماً من روما على متن طائرة خاصة تابعة لشركة المتحدة للطيران نقلته يوم 17 من طرابلس في زيارة عمل إلى إيطاليا ثم إلى بريطانيا لقضاء إجازة مع الأسرة قبل أن يغادرهم إلى نيويورك لحضور إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك .

وفي 16 أغسطس الماضي أثار السراج الجدل عندما أُلتقط له فيديو خلال إجازة عيد الأضحى من أمام متجر ” كاربو ” للشوكولاتة في ضاحية ” نايتس بريدج ” الراقية وسط لندن قرب مجمع ” هارودس ” التجاري الشهير حيث يقضي غالبية السواح وأصحاب العطلات كما جرت العادة بعضاً من أوقاتهم خلال زياراتهم لعاصمة الضباب للإطلاع على معالم هذه المنطقة من متاجر ومرافق تاريخية ومطاعم متعددة الثقافات .

وإذ كان المقطع المُلتقط اليوم أقل جدلاً من مقطع ” كاربو الشهير ” ولم يحظى بالإهتمام الذي حظي به الأول ، إلا أن بعض المعلقين ربطوا الموضوع بإعلان الرئاسي اليوم بأن ضربة أفريكوم ضد الدواعش المتحالفين أصلاً مع في مرزق في وقت كان السراج يتجول في أحياء لندن وعلّق أحدهم قائلاً : ” لماذا تشككون في صحة رواية التنسيق ، فربما كان تنسيقاً عبر الواتساب ، نحن في عصر السرعة يا شباب ” .

المرصد – متابعات