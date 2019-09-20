إيران – أوعز وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الجمعة، بالاستعداد لمواجهة أي هجمات سيبرانية محتملة قد تتعرض لها المنشآت النفطية الإيرانية.

ومن المقرر أن يقوم الوزير الإيراني اليوم بزيارة لمنشآت نفطية في جنوب إيران، ويأتي ذلك في وقت تجري فيه زيادة التوتر في منطقة الخليج بعد تعرض منشآت نفطية في السعودية لهجمات يوم السبت الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الطاقة الإيرانية، أنه تم الإعلان عن رفع حالة التأهب في المنشآت الاستراتيجية بجنوب إيران حتى المستوى البرتقالي العالي، كي تكون القوات والجهات المختصة مثل إدارة الأزمات والطوارئ على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ بشكل فوري.

وأشارت الوكالة إلى أن وزير النفط الإيراني سيلتقي مدريري أربع شركات نفط رئيسية، إضافة إلى مسؤولين أمنيين يشرفون على حماية المنشآت النفطية الإيرانية.

واتهمت الولايات المتحدة والسعودية إيران بالمسؤولية عن الهجوم على منشأتي نفط في المملكة، الذي أدى إلى انخفاض إنتاج السعودية بنحو 5.7 مليون برميل يوميا.

من جهتها نفت طهران تورطها في هذا الهجوم، وحذرت واشنطن والرياض من مهاجمتها.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أنه من المقرر أن يعرض البنتاغون اليوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طيفا واسعا من الخيارات العسكرية ضد إيران، وذلك ردا على هجوم السعودية.

وقبل إيران، قامت الكويت برفع المستوى الأمني للمرافق المينائية للبلاد جميعها، سواء التجارية أو النفطية، وذلك مع تصعد التوتر في المنطقة.

يذكر أن أسعار النفط صعدت خلال تعاملات اليوم، وسط مخاوف من تأثر إمدادات النفط العالمية بالتوترات في منطقة الخليج، التي تعد مصدرا رئيسيا للنفط.

المصدر: وكالات