إسبانيا – سيكون جمهور برشلونة على موعد غدا، مع عودة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سيخوض مباراته الأولى في “الليغا” هذا الموسم، حين يحل حامل اللقب ضيفا على غرناطة في المرحلة الرابعة.

وبعد غياب عن الملاعب لـ115 يوما، سجل ميسي عودته الثلاثاء الماضي، بدخوله في الشوط الثاني من المباراة التي تعادل فيها برشلونة مع مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف، في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا.

وكانت الجملة التي كتبها الموقع الرسمي لبرشلونة عن عودة ميسي إلى الفريق، أبرز تعبير عن حجم وأهمية هذا اللاعب، حيث كتب بعد المباراة ضد دورتموند “ميسي عاد، وهذا يعني أمرا وحيدا فقط.. حذار أيها العالم!”.

وعاد ميسي إلى التمارين الجماعية الأحد الماضي، بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق اليمنى، تعرض لها خلال الحصة التدريبية الأولى بعد الإجازة الصيفية منتصف شهر أغسطس الماضي، ما أبعده عن المباريات الأربع التي خاضها فريقه حتى الآن في الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

ويبدأ النجم الأرجنتيني، الذي توج هدافا للدوري في المواسم الثلاثة الماضية، إضافة إلى مواسم 2009-2010 و2011-2012 و2012-2013، مشواره في “الليغا” هذا الموسم، متخلفا بفارق 5 أهداف عن مهاجم فياريال جيرار مورينو، الذي يتصدر ترتيب الهدافين بعد أربع مراحل.

المصدر: وكالات