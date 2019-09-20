إسبانيا – حصل نجم فريق برشلونة الشاب، أنسو فاتي، المولود في غينيا بيساو، على الجنسية الإسبانية، اليوم الجمعة، وذلك وفقا لبرنامج “الشيرينجيتو”.

وأصبح بإمكان فاتي، الذي سيكمل ربيعه السابع عشر في 31 أكتوبر المقبل، تمثيل منتخب الماتادور الإسباني، بعد أن حسم الجدل حول هويته الدولية.

ومن المنتظر أن يشارك فاتي مع منتخب إسبانيا للشباب في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة، من 26 أكتوبر ولغاية 17 نوفمبر المقبلين.

يذكر أن مسؤولي البرتغال يحاولون إقناع اللاعب بتمثيل منتخب “برازيل أوروبا”.

المصدر: وكالات