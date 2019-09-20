ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي عدم حق تركيا في المشارکة بأي حوار يتعلق بالشأن الليبي لأنها لا ترتبط بليبيا جغرافيا وليست لها حدود مشترکة مع البلاد .

وعلاوة على ذلك أكد الدرسي أن الأهم من ذلك هو دعم النظام التركي لحكومة الوفاق بالسلاح والعتاد وبالتالي تعتبر طرفاً غير محايد ومعرقلاً للعملية السياسية وإمكانية الوصول إلى حل للأزمة الليبية.

الدرسي لفت في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد”اليوم الجمعة إلى أن ألمانيا لن تدعو ترکيا للمشارکة في المؤتمر لزيادة فرص نجاحه لأنها في حال سمحت لترکيا بالمشارکة فان أغلب الدول العربية لن تشارك في المؤتمر.

وكان عدد من النواب قد أعلنوا رفضهم لمشاركة تركيا في أي تسوية أو حوار يتعلق بالأزمة الليبية على إعتبارها متطفلة وطرف في المعركة ومجرد وكيل لجماعة الإخوان المسلمين ، مشيرين للتصريحات التي صدرت حتى من بعض المؤيدين للرئاسي عن إنخراط أنقرة في القتال لغرض واحد وهو دعم الجماعة وتسليحها .

المرصد – متابعات